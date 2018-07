Cristiano Ronaldo deixou uma gorjeta de quase 20 mil euros aos funcionários de um hotel de luxo, na Grécia. Depois do Mundial 2018, Ronaldo passou as férias num hotel com a família, num resort grego.

Antes do final das férias, o internacional português revelou, mais uma vez, o seu lado solidário atribuindo a gorjeta de quase 20 mil euros em cheque, quantia que foi dividida entre os funcionários do resort, avança o The Sun.

Ronaldo deixou o cheque por se ter sentido bastante satisfeito com o serviço e quis agradecer com um gesto bastante generoso