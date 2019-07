A foto que Rihanna publicou ontem no seu perfil no Instagram, onde tem mais de 73 milhões de seguidores, tornou-se viral, batendo todos os recordes de "gostos, com quase 7 milhões. Trata-se da imagem de uma criança com cerca de 7 ou 8 anos, que é igual a ela. "Quando é que tiveste uma filha?" perguntou o rapper Snoop Dog. Miranda Kerr comentou "adorável", o bailarino Kid The Wiz escreveu: "Tua gémea? Como é possível?". Uma amiga da cantora disse até que ficou convencida que era um filtro jovem da FaceApp.

Sem palavras

A resposta estava na identificação da imagem: @iambriakay. É uma utilizadora do Instagram que desde 2015 publica fotos da filha. Esta foi em junho e foi parar a contas de fãs da cantora de Barbados, incluindo a dela própria e que a deixou sem palavras. Esta terça-feira, Rihanna partilhou a foto da sua mini-sósia no Instagram e escreveu: "Quase que me cai o telefone".

A cantora, de 31 anos, é a mulher mais bem paga da indústria da música, com uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares, segundo a Forbes. Afastada dos palcos há três anos, Rihanna já anunciou aos fãs que o lançamento de um novo disco está para breve.