Billy Porter surpreendeu todos com um fato-vestido do estilista Christian Siriano.

Billy Porter, ator da série Pose da HBO, voltou a conquistar a passadeira vermelha durante mais uma entrega de prémios. O seu fato-vestido, do estilista Christian Siriano, foi um dos mais falados da noite. Mas quem é Porter, uma das celebridades mais arrojadas na moda?



Porter nasceu em Pittsburgh, em 1969. Estudou teatro, tendo entrado em produções da Broadway como Grease, Jesus Christ Superstar e Dreamgirls. Agora, é Pray Tell na série Pose, que aborda a cena drag em Nova Iorque, nos anos 80.



A série deu um Globo de Ouro a Porter, de Melhor Ator em Série Dramática.



Das capas às saias

Se na entrega dos Globos de Ouro Billy Porter surpreendeu com a sua capa. O fato era do estilista Randi Rahm. A roupa que levou aos Critics Choice, de Rinat Brodach, também impressionou.



Hoje, durante a entrega dos Óscares da Academia, Porter usou o fato-vestido e um anel de 20 carates, de diamante amarelo. E como se sentiu com a peça de roupa? "Senti-me vivo. E livre. E aberto, e radiante. E lindo!", contou à revista Vogue.