Capa n.º 750

Nascida em Viseu, filha de um advogado e de uma professora de inglês, Inês Mendes da Silva aprendeu a tocar piano no Conservatório de Música da cidade e gostava de se inscrever em programas de TV e concursos."Tinha uns 14 ou 15 anos quando participou no Cantigas da Rua, a cantar Alanis Morissette, e no Big Show SIC. Ia sempre sem dar cavaco a ninguém e a família toda achava imensa graça. Aí já se percebia que ela nunca se encaixaria num trabalho de gabinete. Idealizava fazer qualquer coisa em que pudesse usar a sua energia e criatividade", conta o irmão Francisco, que é advogado e vive entre Viseu e o Porto.Ela é a amiga, confidente e gestora da carreira da agora estrela da SIC, Cristina Ferreira. A agente de Viseu não gosta de protagonismo, mas já foi actriz e DJ.