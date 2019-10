Príncipe Harry assume tensão com o irmão William

Amigos de Meghan Markle avisaram-na para não casar com o príncipe Harry A Duquesa de Sussex descreveu o ano passado como "difícil" e afirma que os seus amigos britânicos aconselharam que não casasse com Harry. - Social , Sábado.

O príncipe Harry de Inglaterra assumiu pela primeira vez que a relação com o seu irmão mais velho, William , é feita de muita tensão. Em entrevista ao canal ITV, o príncipe afirmou que estão "em caminhos diferentes".O jornalista perguntou se eram verdade os rumores que a relação entre ele e o irmão tinham alguns problemas e Harry respondeu que "é parte deste papel, parte deste trabalho, de estar sob a pressão que nós estamos sob, inevitavelmente essas coisas acontecem". Mas deixou claro que "somos irmão e sempre seremos"."Estamos em caminhos diferentes neste momento, mas estarei sempre lá para ele, tal como sei que ele estará sempre para mim. Não nos vemos tanto quanto antes porque estamos muito ocupados. Mas eu amo-o muito e a maior parte das coisas é criada do nada. Enquanto irmãos temos dias maus e bons", apontou ainda Harry.Os tabloides ingleses têm publicado vários rumores desta relação tempestuosa entre irmãos, principalmente desde que Harry casou com Meghan . A relação entre ela e a mulher de William, Kate, será muito atribulada.Esta é a segunda parte da entrevista de Harry e Meghan ao ITV, na qual Meghan assumiu que os seus amigos britânicos nunca foram a favor do casamento real.