Princesa Beatrice enfraquece álibi do pai no caso Epstein

Desde que rebentou o caso Epstein que o príncipe André é uma das figuras centrais. Com uma das vítimas de Epstein a dizer que foi forçada a ter relações sexuais com o duque de York quando ainda era menor de idade. No entanto, o príncipe recusou esta acusação, numa entrevista em novembro do ano passado, dizendo que no dia e na hora em que a vítima diz ter sido abusada, tinha levado a filha Beatrice a uma festa numa pizzaria.Agora a filha mais velha de André terá dito, segundo revela uma fonte ao tablóide britânico Daily Mail, que "não tem nenhuma lembrança" sobre essa tarde de 10 de março em que teria ido a uma festa na Pizza Express de Woking e que teria ido com o pai até lá.No entanto, a mesma fonte também refere que a princesa era apenas uma criança na época - tinha 12 anos - e que foi a várias festas nesta pizzaria, pelo que não tem lembrança desta festa específica.Virgina Giuffre, na época Roberts, é uma das principais figuras do caso que acusava Epstein de manter uma rede de prostituição de menores. Alega que manteve relações sexuais com o príncipe André, quando ainda era menor. Diz ter sido forçada pelo magnata norte-americano (entretanto falecido na prisão) a ter relações com o príncipe britânico, nessa noite de 10 de março de 2001.O jornal Daily Mail tem publicado vários artigos sobre a investigação ao caso, refere que a família que teria organizado a festa nesse dia também não se lembra da sua existência. No entanto, a agenda real parece indicar a existência de uma outra festa, mas no teatro de Woking, mas também que André teria marcado para essa tarde manicure, pelo que não deverá ter sido ele a deixar a filha na festa.Uma das figuras que poderia atestar o álibi do príncipe era o seu segurança pessoal, que entranto morreu.Outra das figuras deste caso, Ghislaine Maxwell foi detida em julho e agora julgamento. Na época, namorada de Epstein, está acusada de angariar jovens algumas delas com apenas 14 anos para a rede de abusos sexuais de que o empresário estava acusado.