A noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, já sabe quando vai estar no primeiro evento com a rainha Isabel II. A estreia junto da monarca vai ocorrer no Dia da Commonwealth, que se comemora no próximo dia 12.O evento, que terá transmissão da BBC, contará ainda com a presença, além do noivo da actriz, dos duques de Cambridge, o príncipe William e Kate Middleton.Isabel II irá discursa durante a cerimónia, à qual se segue uma recepção privada.O príncipe Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36, casam-se no dia 19 de Maio, no castelo de Windsor, a residência de fim-de-semana da rainha britânica, nos arredores da capital inglesa.A Família Real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.