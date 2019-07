Sempre sem falhas, até às sete ou oito da manhã com centenas de nomes do jet-set na pista de dança. Todos bronzeados, os noctívagos – nem que seja só uma vez no ano – seguem o mote "hoje a praia fecha mais cedo" ao ritmo da onda revivalista. Assim tem sido a festa do Yé-Yé que assinala o verão, em Vilamoura, ano após ano. Já lá vão 22, frisa àLuís Ferreira de Almeida (à frente da NOW, criada há três décadas e uma referência na organização de eventos in). Mantendo a tradição, garante que no dia 28 (deste domingo a oito dias) haverá animação até altas horas na discoteca Soul. Momento alto: tributo a Tina Turner, feito por cantora que o anfitrião prefere não dizer nome. Sobre os convidados VIP mostra-se democrático: "São todos, nunca menos de 800."Luís acumula pilhas de arquivos de fotos. À, partilha algumas de históricos da política, da TV e do mundo empresarial: João de Deus Pinheiro e a mulher sorridentes, por exemplo. Fizeram capa da extinta revista do social Olá (suplemento do Semanário). Mais: Pedro Santana Lopes, ou Liliana Campos e Bárbara Guimarães em início de carreira. Mais ainda: Francisco e Tita Balsemão ao lado de Patrícia Ricciardi e Vasco Melo. Na Caras surgiram Miguel Horta e Costa, Diana Polignac de Barros, Madalena e Frederico Horta e Costa. E por aí fora. "Foram anos muito divertidos com episódios caricatos na comunicação social, protagonizados pelos 'cromos de piquete'."A lista de convidados, selecta, sempre gerou polémica e às vezes amuos por parte de um conjunto de amigos que a fazia. Sendo uma festa tão disputada, chegou a haver penetras. Luís recorda-se dos engarrafamentos pós-festa nas rotundas da Quinta do Lago e de terminá-la a meio da manhã (às 10h). "Não dispensava nem delegava o comando do gira-discos na companhia dos inseparáveis exemplares de vinil." Não fosse ele o mentor dos três discos revivalistas Os Anos do Yé Yé , que lideravam os tops na década de 90, à boleia do sucesso dos programas que conduzia na rádio Nostalgia. E foi assim que se celebrizaram as festas com o mesmo nome, num remoto domingo de 27 de julho de 1997.Em ano de véspera da Expo, a NOW dava os primeiros passos na organização de eventos. Luís entusiasma-se nos preparativos da festa de estreia da rentrée de verão, no Pateo Disco da Quinta do Lago (em Almancil, um dos empreendimentos de maior luxo na Europa), também por influência da troika de amigos: Armando Jorge Carneiro, António Brito e Cunha e João Braga. Rapidamente, surgiram patrocinadores para ações de marketing.A partir de 2001, o evento passou para o requintado T-Club de José Manuel Trigo. José Cid foi cabeça de cartaz. Foi também ali, no ano seguinte, que as Doce atuaram. Num espetáculo único, registe-se. "Reuni-as pela primeira vez, depois da separação. Foram três e cantaram durante meia hora", conta Luís. Fátima Padinha, Lena Coelho e Teresa Miguel subiram ao palco improvisado e minúsculo (3x2 metros).Seguiu-se a atracção internacional Richard Anthony (falecido em 2015), ídolo dos anos 60 com mais de 50 milhões de discos vendidos. O cantor egípcio naturalizado em França revelou-se, contudo, "uma desilusão e a confirmação de que o tempo não atrás." Mas Luís insiste em que volte, com outros hits e novos DJ's.