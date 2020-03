Padrasto de Enrique Inglesias morre infetado com novo coronavírus

O empresário espanhol Carlos Falcó, padrasto de Enrique Iglesias , morreu aos 83 anos na semana passada de pneumonia, após ter sido infetado com coronavírus A triste notícia foi confirmada por Tamara Falcó, meia-irmã do cantor, que partilhou uma fotografia com o pai através das redes sociais, onde desabafou sobre a situação delicada.Falcó esteve casado com Isabel Presley, mãe de Enrique Iglesias, durante cinco anos. Foi desta relação que nasceu Tamara."Esta foto descreve a minha relação com o meu pai. Pai, você não tem Instagram, mas como sempre, descobre tudo o que faço, sabes o quanto eu te amo e que és o melhor pai que eu poderia querer. Amo-te", escreveu a filha em jeito de despedida.Carlos Falcó e Isabel conheceram-se no fim de 1970, quando ela ainda mantinha uma relação com Julio Iglesias.Esther Doña, de 41 anos, viúva do padrasto de Enrique Inglesias, Carlos, também está infetada com coronavírus e está agora a cumprir o isolamento social, permanecendo fechada em casa, em Madrid.Até ao momento, Enrique Inglesias ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte do padrasto.