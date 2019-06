Os negócios falhados dos famosos da TV

Manuel Luís Goucha fotografado no Em Banho Manel

Rita Pereira no Beiju

Rui Costa com a então mulher no Espaço 10

Bárbara Norton de Matos fotografada no seu restaurante

Luciana Abreu e Yannick Djaló junto à Ludjay

Marisa Cruz na sua loja

A praça D. Fernando II, em São Pedro de Sintra, estava ao rubro. Havia filas intermináveis de fãs e o mentor da festa, Manuel Luís Goucha, mandara assar um porco de 40 quilos, num churrasco ao ar livre, para o servir com pão e vinho aos locais. O evento: a inauguração popularucha do restaurante Em Banho Manel, em finais de fevereiro de 2008. José Figueira, 71 anos, nascido e criado na zona, foi lá petiscar: "Fiquei até à meia-noite e aquilo continuou." No prédio de esquina, recuperado, estavam os Very Important Person (VIP) a jantar. O estilo barroco transbordava pelos lustres do teto, pelas colunas douradas a contrastarem com as paredes cinza (inspiradas num restaurante russo de São Petersburgo) e pelas pinturas com motivos de Sintra. Nas mesas, havia pratos Vista Alegre e copos de cristal. Um exército de 16 funcionários atendia os convidados. Goucha já tinha feito os doces, o chef e sócio-gerente Rui Oliveira (atualmente marido) tratara dos pratos principais de nouvelle cuisine. Terminado o jantar, o evento prosseguiu no primeiro piso, no bar Patchouli, com hits dos anos 80. Cinha Jardim dominou a pista de dança.Não faltou o primeiro-ministro, à época presidente da Câmara de Lisboa e vizinho de Goucha: António Costa sentou-se à mesa com a mulher. A apresentadora Cristina Ferreira sorriu para as fotos com uma barriga de cinco meses e meio de gravidez; Teresa Guilherme apareceu abraçada ao então marido, Henrique Dias; Lili Caneças foi recebida com uma flûte de champanhe e felicitou o dono. "Disse-lhe: ‘Que coragem o Manel gastar aqui tanto dinheiro.’ E ele respondeu: ‘Um dia que eu queira sair da televisão tenho aqui o meu espaço. E é isto que eu vou fazer’", recorda àa colunável.O rei das manhãs, como era tratado o anfitrião (600 mil pessoas viam o Você na TV, na TVI), não saiu da televisão, já o negócio privado foi um fracasso e isso ainda hoje parece causar algum desconforto ao apresentador. "Não tenho nada a dizer sobre o tema", respondeu por SMS àPercebe-se, Goucha apostou tudo ali em Sintra, depois de uma bem-sucedida experiência de restauração numa aldeia local, em Fontanelas. Um ex-funcionário do primeiro restaurante Em Banho Manel, Carlos Zoio, recorda: "Era um restaurante familiar, de 32 lugares, que faturava bastante. Se ultrapassássemos os 2.000 euros ao fim de semana tínhamos um prémio de 125 euros por empregado."Após a abertura, em 2002, os vizinhos Joaquim e Helena Branco, de 86 anos, receberam um prato de cozinha de autor por permitirem a instalação de um aparelho de ar condicionado numa zona contígua ao seu telhado. Perto do meio-dia, dois empregados fardados apareceram em casa deles com o almoço. "Era uma comida especial, muito saborosa", conta Helena. Um ano depois, em 2003, o empresário-celebridade decidiu expandir o negócio com uma mercearia gourmet ao lado do restaurante – que fechou no ano seguinte. Também nunca abriu a casa de chá e o hotel de charme que chegou a anunciar em entrevistas, mas insistiu na marca que lhe dera fama e proveito.Em 2008 "veio muita gente conhecer o restaurante em São Pedro de Sintra, mas não conseguiu manter clientela, acho que por causa dos preços", diz àElsa Macedo, gerente de um café próximo, o Sol Dourado. O preço médio de um jantar era de 30 euros e a ementa de codorniz recheada de enchidos, ou de bacalhau lascado com pasta de azeitona, não vingou. Lili Caneças voltou várias vezes ao restaurante, nunca fez reserva e conseguiu sempre lugar: "Ficava admirada por estar pouca gente. Talvez o espaço fosse sofisticado demais para a zona."O anfitrião renunciou à gerência da sociedade que explorava o espaço, em Fontanelas, em dezembro de 2006, a favor de Rui Oliveira, e formalizou a saída em 2010, com a venda das suas quotas. Entre 2009 e 2010, conforme admitiu à TV Guia, pagou parte das despesas do seu bolso: "Houve meses em que pus 20 mil euros. Tentámos segurar o barco em 2010 e isso é que foi errado." Em dezembro desse ano, os bens do restaurante foram arrestados por dívidas a fornecedores (mais de 100 mil euros, segundo revelou o CM). E em junho de 2013 dava entrada o pedido de declaração de insolvência no Tribunal de Comércio de Lisboa por parte de um dos credores, a Centralmed, uma empresa de serviços de medicina no trabalho. A dívida: 1.763 euros.O administrador de insolvência não encontrou bens imóveis, nem viaturas ou saldos bancários em nome da empresa. Desconhecia, inclusive, o paradeiro do gerente, segundo o processo consultado pela. Na lista provisória de credores, as dívidas atingiam já os 528.763 euros (este valor subiu depois mais cerca de 6 mil euros). A maior fatia era à Segurança Social: 347.192 euros de contribuições em falta referentes aos empregados. A insolvência foi declarada em novembro de 2013.O caso levou o apresentador à barra do tribunal, não por causa das dívidas da empresa, mas devido às notícias publicadas sobre o assunto. Invocou que estava a ser difamado e exigiu uma indemnização de 10 mil euros. Nos autos do processo, a que aacedeu, Goucha justificou que andou duas semanas a sofrer de ansiedade, angústia e vergonha após um dos artigos. Acrescentou ainda que isso o levou a afastar -se dos familiares e amigos, que tinha cancelado reuniões e eventos, fora insultado na rua e na Internet, e que recebera telefonemas a confrontá-lo com o assunto. O caso seguiu para julgamento e, a 28 de novembro de 2016, o tribunal não lhe deu razão.Hoje, dos tempos do Em Banho Manel II só restam as paredes originais. O restaurante reabriu em finais de 2015, ganhou um menu bilingue à entrada e chama-se Pic Nic. Vai das pizzas ao caril, com preços à volta dos 10 euros. Manjeet Singh, o dono, conta àque comprou o imóvel ao banco, em 2013, por 310 mil euros. Primeiro abriu-o como bar -discoteca, depois como restaurante. "Está a correr bem", assegura. O mesmo garante Luís Miguel Vicente, gerente do Retiro Saloio em Fontanelas, onde esteve o Em Banho Manel I. "Faz três anos em março. O Goucha nunca esteve cá", diz.Em contagem decrescente, Rita Pereira espicaçava a curiosidade do público no seu Instagram (tem hoje 1,1 milhões de seguidores). "É amanhã!!! É amanhã! É amanhã! Amanhã irei partilhar convosco algo que ando a preparar há mais de 1 ano", escrevia a 6 de dezembro de 2016. Na foto, surgia com uma expressão enigmática e uma coroa de penas (alusão aos índios que comem beiju, vulgo tapioca). O teaser continuava no dia seguinte, com a imagem da própria desfocada, de tapioca na mão, antes de concretizar a revelação em vídeo: "A grande surpresa é que hoje inauguro a Beiju Tapiocaria (...) A partir de agora só vai dar tapioca."Não deu. Em janeiro de 2019, a atriz encerrou quatro das sete tapiocarias (no Cascais Shopping, Oeiras Parque, Centro Comercial de Alvalade e no Martim Moniz). A justificação para a redução da rede – Rita Pereira não quis explicar o sucedido à– surgiu no site da revista Maria: "Antes de mais somos três sócios, eu não decido sozinha. Fechámos quatro lojas porque nos ofereceram uma quantia elevada para ficar com os espaços. Eu sou uma mulher de negócios (...) Prefiro ganhar dinheiro ali e depois abrir noutros locais."Agora, restam três lojas sobreviventes. Além do primeiro restaurante, localizado no Centro Comercial das Amoreiras, a Beiju funciona no Alameda Shop & Spot e no Via Catarina Shopping, no Porto. Afoi almoçar à loja das Amoreiras, num domingo, 27 de janeiro passado. Os corredores do centro comercial fervilhavam de gente, a maior parte dos restaurantes tinham clientela, mas as mesas da tapiocaria estavam quase vazias – havia sete clientes. Se o tempo de espera pela refeição reduziu drasticamente – sete minutos, ao invés dos 43 que os bloggers Casal Mistério criticaram em fevereiro de 2017 –, o almoço não convenceu. Experimentámos tapioca com húmus: a massa estava insossa e seca.São poucos os clientes da casa de bifes Block House, no Atrium Saldanha, em Lisboa, que fazem referência ao antigo inquilino: Rui Costa, um dos melhores jogadores portugueses e depois diretor desportivo do Benfica. Uma funcionária esclarece que o espaço "foi totalmente remodelado" em agosto de 2014.Sete anos antes, em dia de jogo da seleção nacional, a 17 de novembro de 2007, cumpria-se o sonho do craque e nascia o gigantesco Espaço 10, um restaurante de 609 m2 e dois pisos, obviamente decorado de vermelho. No jantar de inauguração, Rui Costa e a então mulher, Rute, abriam as portas a jogadores de futebol como Petit, Nuno Assis, Moreira e Rui Águas, que viam o jogo nos inúmeros plasmas. Mas também ao ator Paulo Pires, ao cantor Paulo Gonzo, ao músico Tozé Brito, a Filipa de Castro (ex-mulher do jogador Beto), Carla Baía (outra ex, de João Pinto) e à taróloga Maya. "Tom de grande descontração e camaradagem", lia -se no Record.No mês seguinte, a 21 de dezembro, a hoje apresentadora da CMTV regressou ao local para festejar o 48º aniversário. O espaço tornara-se um dos restaurantes mais in de Lisboa. "O Rui Costa estava lá e o meu irmão, que nunca aparece nas fotos, quis ser fotografado junto do ídolo", recorda Maya àO epílogo deu-se cinco anos depois. Em meados de janeiro de 2013, o administrador da SAD benfiquista decidiu fechar o negócio com a justificação de que o aluguer aumentara e passsara a ser incomportável – 25 mil euros por mês, segundo a TV Guia. Na altura, Rui Costa garantiu que tinha tratado do emprego futuro dos 20 funcionários que tinha. Este mês, atentou contactá-lo para falar daquele negócio, mas Rui Costa nunca respondeu.Uma conversa que atambém não conseguiu ter – por email, telefone ou SMS – foi com Bárbara Norton de Matos. A atriz nunca respondeu, porventura porque o tema seria o número 515 da Av. Sabóia, no Monte Estoril, onde tentou a sorte como empresária de restauração, numa sociedade com amigos, em finais de 2012.A atriz quis reabilitar o espaço que vários moradores no local, contactados pela, consideram "enguiçado". "Depois do restaurante da Bárbara, funcionou uma hamburgueria que não durou mais de dois anos", diz um deles à. Não sendo uma zona turística, "mas de bairro e de difícil estacionamento", acrescenta, isso dificulta o negócio. Cartel Sabóia era o nome e estava focado numa ementa de comida tradicional (strogonoff de novilho, por exemplo). Como é habitual, tudo começou bem. Bárbara entrou animada ("se for preciso ir servir à mesa, vou", disse na altura"), mas ao fim de três meses já pedia à imprensa: "Deixem -nos em paz."Dois sócios já tinham saído em litígio, corriam notícias sobre alegadas dívidas e até sobre a atribulada relação da atriz com o terceiro sócio e namorado, Gonçalo Sales. O fim da relação fechou também o capítulo do restaurante. O cartaz "encerrado para férias" foi lá colocado em junho de 2013. Um ano depois, a Nestlé interpôs uma ação contra a sociedade que explorava o estabelecimento, a Adeptos D’Alegria, por dívidas de 8.683 euros.Nos autos do processo consultados pela, a empresa pediu a restituição de duas máquinas de lavar (2.736 euros); uma máquina e um moinho de café (2.324 e 582 euros); um toldo (413 euros); e uma decoração (821 euros). No total, 6.876 euros em equipamentos emprestados durante 60 meses, a partir de dezembro de 2012. Em troca, o restaurante comprometera-se a comprar, em regime de exclusividade e pelo mesmo período, lotes de café Buondi. Em abril de 2013 começaram os incumprimentos e em janeiro de 2015 veio a sentença: a Adeptos D’Alegria foi condenada a restituir o material (acrescido de 100 euros por cada dia de atraso na entrega) e a saldar a dívida de 203 euros de fornecimentos de café (com juros de mora). Questionada pela SÁBADO se a empresa já pagou a dívida, fonte oficial da Nestlé diz que "não comenta processos judiciais em curso".Entretanto, o Villa Saboia mudou de gerência, em dezembro de 2016. O dono do restaurante de cozinha mediterrânica e japonesa é vizinho de Bárbara e colega nas novelas: Lourenço Ortigão. O ator, de 29 anos, fez obras para ampliar o espaço (tem três salas e dois bares), conta com 16 funcionários e o irmão como administrador. Acredita que 2019 será o "ano da consagração", diz à. Bárbara já lá foi "algumas vezes e gostou", remata.A passagem da atriz pelos negócios de roupa não deixou rasto naquele espaçoso rés-do-chão do Montijo. Somente os furos da coluna de fachada indiciam que ali esteve uma placa. Era preta e reluzente, com letras douradas a anunciarem a loja unissexo: Ludjay – Marca Própria & Multimarcas. Uma combinação dos nomes Luciana com o então marido, o futebolista Yannick Djaló.Abriu a 1 de agosto de 2010, com pompa e passadeira vermelha. Fechou um ano depois. Na altura, Luciana disse que a culpa era das infiltrações de água que estragaram o vestuário. Pois, mas a localização, numa rua sem estacionamento e com vista para um armazém degradado, também não terá ajudado, apesar de a atriz enaltecer a zona por ficar perto de casa e de discotecas. Hoje, não quer falar sobre o assunto. "Não tenho interesse em falar sobre a loja. Agradeço, mas declino o convite", escreveu àDepois da enchente na inauguração, veio o vazio. "Passava ali de carro todos os dias, e raramente via movimento. Nunca vi a Luciana. Das duas vezes que lá fui, atendeu-me a irmã dela, Luísa. Não era de muitas palavras", conta uma moradora. Em fevereiro de 2011, a Ludjay fechou com um anúncio de liquidação total na montra. Reabriu em março do mesmo ano, mas foi sol de pouca dura: encerrou de vez em agosto de 2011. Em 2013, o espaço recebeu novos inquilinos, que se mantêm até hoje. A policlínica Tagus Clinic "corre bem", segundo diz a rececionista.O espaço onde funcionava o negócio de Marisa Cruz, em Matosinhos, também mudou de gerência há seis anos. Agora é a perfumaria Selective, sem vestígios dos murais de Ricardo Quintela nem do sofá redondo, de veludo creme, que não passava despercebido na loja de roupa chamada apenas de M. "Foi montado e desenhado de propósito", recorda àa decora-dora Sofia Costa. O ex-líbris da boutique em Matosinhos revelou- -se tecnicamente "complicadíssimo", salienta Sofia, e não chegou a tempo da inauguração, a 18 de outubro de 2007.Naqueles 80 m2 vendiam-se multimarcas – Adidas, Replay, Diesel, Stella McCartney e Guess –, e a modelo apresentava-se como empresária junto do então companheiro, o ex-jogador João Vieira Pinto. Além da decoradora, Marisa Cruz contratou Ricardo Quintela para pintar dois murais no espaço. O writer, de 35 anos, fez uma ilustração floral para a nova coleção; e um retrato de dois metros de altura e cinco de comprimento da recém-empresária. "Demorei uma tarde a concluí-lo", lembra àRicardo.Em 2011, surgiram os sinais de crise e a loja encerrou em fevereiro do ano seguinte. "A situação tornou-se insustentável e sou obrigada a fechar, se não estarei a perder dinheiro. Tenho mesmo pena que isto esteja a acontecer, mas não há nada a fazer", declarou a modelo.O cabeleireiro dos famosos queixa-se das rendas estratosféricas na Av. da Liberdade, em Lisboa – rondam os 15 mil euros por mês e os 90 euros por m2 para uma loja na primeira linha. E diz que foi sobretudo isso que, em novembro de 2018, o obrigou a deixar o R/C do histórico Palacete Lambertini. Restou-lhe encarar a mudança para um salão mais sóbrio, na Rua Rodrigo da Fonseca, a que deu um nome pomposo: Eduardo Beauté at Suite 107. Agora, é ali que tem de fazer pela vida. "Gostava de estar na Av. da Liberdade. Mas já estava saturado da decoração, precisava de um refresh", diz àCom Filipa Teixeira.