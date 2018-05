A linha de lingerie de Rihanna, Savage, é oficialmente lançada no próximo dia 11 deste mês, mas já está a recolher inúmeros elogios do mundo da moda e de potenciais compradoras.O novo projecto da cantora pretende ser tão abrangente quanto possível e, como tal, cumpriu três requisitos: vai ter tamanhos até ao 3XL, as copas dos soutiens podem chegar ao triplo D e, ao contrário, serão também feitos tamanhos mais pequenos para muheres com pouco peito. Segundo o ABC, todos os desenhos foram pensados para se conseguirem adaptar a todos os tipos de corpo.A cantora, que ultimamente tem sido notícia por ter aumentado de peso, volta a demonstrar a sua preocupação com a inclusão.. Quando lançou a sua colecção de maquilhagem, a Fenty, Rihanna apresentou 70 tons para aplicar em peles diferentes.