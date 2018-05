Meghan Markle tem mais três anos do que o noivo, tem atrás de sim um casamento fracassado e um rasto de cenas eróticas na TV. Noutros tempos, seria uma união impossível.

O momento mais inesperado no bem encenado evento em que o príncipe Harry e a actriz norte-americana Meghan Markle apareceram juntos na segunda-feira, 27, horas depois de anunciado o seu noivado, foi a declaração que ele fez de amor à primeira vista. "Soube que era ela desde o primeiro momento em que a vi", disse Harry, que é o quinto na linha de sucessão ao trono.



As especulações sobre um anúncio iminente do casamento de Harry, de 33 anos, e de Meghan, de 36, terminaram com um comunicado emitido pela Clarence House, a residência oficial do príncipe Carlos. "Acontecerá na primavera de 2018. Mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados no devido tempo."



Mais tarde, perante os jornalistas, nos jardins de Kensington Palace, os noivos apareceram de mão dada e sem que o anel de noivado de Meghan passasse despercebido.



O príncipe e Meghan conheceram-se em Londres, em Julho de 2016, através de um dos melhores amigos dela, e os tablóides começaram logo a seguir todos os passos da actriz. Meghan será a primeira norte-americana a entrar para a família real britânica desde que Wallis Simpson se casou com o Rei Eduardo VIII, levando-o a abdicar do trono, há 81 anos. Mas "a americana divorciada" nunca foi tolerada; agora é diferente.



Duquesa de Sussex?

Meghan Markle nasceu na Califórnia e é filha de uma professora de ioga afro-americana e de um director de fotografia de séries de TV, que se divorciaram quando ela tinha 6 anos. Estudou num colégio católico e licenciou-se em Teatro e Relações Internacionais, na Universidade de North-western, o que lhe permitiu trabalhar na embaixada norte-americana em Buenos Aires, na Argentina. Em 2011, casou-se com o produtor Trevor Engelson, de quem se divorciou dois anos depois. Noutra época, uma mulher com este perfil nunca poderia ser noiva de um príncipe britânico. Depois do casamento, Meghan não terá título de princesa. O mais provável, segundo a imprensa britânica, é que a Rainha os torne duques de Sussex, um título vago desde o século XIX [ndr: decisão confirmada no dia do casamento, este sábado, 19 de Maio].



Uma estrela com blogue

Antes de começar a namorar com Harry, Meghan Markle era conhecida pela sua personagem de Rachel Zane, em Suits, uma série de advogados que está no ar desde 2011 e em que ela aparece frequentemente em cenas eróticas com o protagonista, Patrick J. Adams. A série, produzida e exibida pela Netflix, está na sétima temporada. Como sucedeu nos anos 50 com Grace Kelly, que deixou de ser actriz para se tornar princesa do Mónaco, Meghan - que morava em Toronto, no Canadá, onde decorriam as gravações - também vai abandonar a representação. Em Abril, a noiva de Harry já pusera um ponto final no seu blogue, The Tig - em que dava dicas de alimentação, viagens, moda, beleza e partilhava as suas causas humanitárias. Afirmou que era "hora de dizer adeus". Na mesma altura, deixou de publicar fotos no Instagram, onde tem mais de 2 milhões de seguidores. Meghan é activista na luta pela igualdade de género e pelo fim daquilo que designa por "escravatura moderna".



Frango e vinho tinto

Através do seu blogue, Meghan Marke foi revelando alguns dos seus gostos. Por exemplo: chocolate quente com vinho tinto, frango assado e calças de couro veganas (uma alternativa à pele animal). Em termos musicais, a cantora pop britânica Sophie Ellis-Bextor é a sua favorita, tal como Paris é a sua cidade de eleição, "pela comida, pela língua francesa e pelo je ne sais quoi das mulheres", escreveu. A futura nora do príncipe Carlos pratica ainda ioga e running, e diz que quer aprender a jogar pólo. A tenista norte-americana Serena Williams é a sua melhor amiga e confidente.

Os cães e a nova morada



As notícias de que Meghan entregou as chaves do seu apartamento em Toronto, no Canadá, e de que os cães Bogart e Guy já tinham chegado a Londres, tornaram evidente que o anúncio do noivado era uma questão de horas. Os animais, que a actriz adoptou, são os seus "amores", como escreveu no Instagram. "Ela deixa-os dormir na sua cama e só os alimenta com comida orgânica da mais alta qualidade", contou uma fonte ao Daily Mail. Meghan e Harry irão morar em Nottingham Cottage, uma residência no complexo do palácio de Kensington, onde vivem os duques de Cambridge. A casa, com 125 m2, tem dois quartos, duas salas, uma cozinha e um pequeno jardim, e é a mais pequena daquela propriedade do século XVII.



O vestido disputado

Para já, desconhece-se em que igreja se realizará a cerimónia do casamento, mas a Abadia de Westminster é favorita em todas as casas de apostas. Quanto ao vestido da noiva, a casa Alexander McQueen, que vestiu Kate Middleton no seu casamento, lidera as apostas, seguida pelo canadiano Michael Kane. Jenny Swire, editora de moda da Wedding Venues Magazine, prevê que Meghan prefira um vestido de noiva menos convencional do que o da futura cunhada. No seu primeiro casamento, numa praia da Jamaica, em 2011, levou um simples vestido branco sem alças.



Artigo publicado originalmente na edição 709 da SÁBADO, de 29 de Novembro de 2017