Entrevista de Lady Di sobre a vida na família real provocou uma reacção furiosa do filho mais velho da princesa com Carlos. História é revelada em documentário sobre William e Harry.

O mais recente documentário sobre a família real inglesa, desta vez centrado nos irmãos William e Harry, revela um novo episódio difícil da vida de Diana. Em William e Harry: Brothers in Arms, da Amazon Prime, ficamos a saber que Lady Di e o filho mais velho tiveram uma conversa telefónica muito difícil depois de uma das mais polémicas entrevistas dadas pela princesa, que morreu em Agosto de 1997.



"Somos três pessoas no casamento", disse Diana numa entrevista ao programa Panorama da BBC, referindo-se à infidelidade de Carlos com Camilla Parker Bowles, com quem o herdeiro da coroa britânica está actualmente casado. Naquela que foi a ultima entrevista da princesa a um meio de comunicação, gravada no Palácio de Kensington e vista por 23 milhões de pessoas, Diana falou ainda da sua relação com os restantes elementos da casa real. "Vêem-me como uma ameaça. Estou aqui para fazer o bem. Não sou uma pessoa destrutiva".



As confidências de Diana colocaram a opinião pública britânica do seu lado, caíram mal no seio da casa de Windsor e atingiram especialmente William. No documentário, a especialista na família real britânica Katie Nicholl explicou como a amiga íntima de Diana Simone Simmons que William ligou à mãe para a confrontar com as suas declarações. "[Diana] dizia-me que foi a única fez que William se virou contra ela e que lhe disse que jamais a perdoaria pelo que tinha feito", relatou Simmons.



Na altura do 20º aniversário da morte da mãe, William falou sobre a referida e polémica entrevista de Diana, sem nunca falar sobre a sua própria reacção. "Consigo entender que, ao estar em algumas situações, te sintas incrivelmente desesperado e seja muito injusto que te digam coisas que não são verdadeiras", explicou à BBC.