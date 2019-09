Ex-Backstreet Boys pede ordem de restrição contra irmão Aaron

Nick Carter, antigo membro da banda norte-americana Backstreet Boys, pediu uma ordem de restrição contra o seu irmão, Aaron Carter, por alegadamente ter ameaçado matar a sua "mulher grávida e o bebé".

Aaron, de 31 anos, recentemente revelou que foi diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade. Segundo o site norte-americano TMZ, Aaron também se recusou a entregar às autoridades mais de 500 armas de fogo que tem em sua posse.

A TMZ também afirma que Aaron deve manter-se a pelo menos 30 metros de distância de Nick, de qualquer um dos membros da família do cantor e até da casa do Backstreet Boy, onde mora com a sua mulher Lauren Kitt e o filho, Odin, de três anos.

Nick anunciou esta terça-feira a decisão no Twitter, onde escreveu: "Após cuidadosa consideração, a minha irmã Angel e eu lamentamos que nos tenham recomendado hoje que pedíssemos uma ordem de restrição contra o nosso irmão Aaron".





Aaron respondeu às acusações, dizendo que a sua relação com o irmão "terminou para sempre". Acrescenta ainda: "Tudo o que peço é que a minha família me deixe em paz. É só sangue e não amor. Nunca estarei convosco e não quero estar. Deixem-me em paz, para o resto da vida". Também publicou um vídeo no qual disse que o irmão o "torturou".





LEAVE ME ALONE. FOR THE REST OF MY LIFE. IM BEGGING YOU. PLEASE. I haven’t even seen you guys and nick you bullied me my whole life. And tortured me as a child. And everyone knows it. ITS BEEN PUBLIC. and now you’re scared of the truth. pic.twitter.com/kd7nIF49PI