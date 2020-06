"O Pedro é o amor da minha vida. Um homem responsável, terno, presente e dedicado. O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável. A vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excecional que todos conhecemos", lê-se ainda na publicação que termina com um pedido de respeito pela privacidade da família. "Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedir-vos que respeitem a família neste momento de dor."



Segundo fonte da Autoridade Marítima, pessoas próximas do ator manifestaram, cerca das 08h20 de sábado, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais acionado os meios de busca. O corpo foi encontrado às 10h20 por elementos de uma lancha salva-vidas.



Pedro Lima estava de momento a interpretar uma personagem na novela Amar Demais, a ser transmitida pela TVI. A estação televisiva lamentou a "partida inesperada e brutal" do ator, considerando que este é um "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos". O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as condolências à família de Pedro Lima, "o ator de quem todos gostávamos", que deixou "sempre uma imagem de ator disponível e de colega generoso".







A mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund, publicou, esta segunda-feira, uma mensagem nas redes sociais onde se despede do marido, que foi encontrado morto no passado sábado na praia do Abano em Cascais. "