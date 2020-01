Morreu o basquetebolista Kobe Bryant. O desportista norte-americano morreu depois de o seu helicóptero privado ter caído, avança o site TMZ. A filha, Gianna, morreu no mesmo desastre. Tinha 13 anos.



O atleta, um dos maiores da história da NBA (Liga de Basquetebol dos EUA), tinha 41 anos. A mesma fonte adianta que Kobe Bryant estava a viajar com mais três pessoas a bordo da aeronave privada quando este caiu e deflagrou um incêndio. Cinco pessoas morreram e o acidente está a ser investigado.





Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt

A mulher, Vanessa, e as quatro filhas Gianna, Natalia, Bianca e Capri sobreviveram. Capri nasceu em junho de 2019.



Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. A sua carreira estendeu-se ao longo de 20 anos, e jogou sempre nos Lakers. Em 2008, foi considerado o MVP (Most Valuable Player), ou melhor jogador da fase regular da NBA. Era a sua 12.ª época como profissional, e registou médias de 28,3 pontos, 5,4 assistências e 6,3 ressaltos, contribuindo decisivamente para que a sua equipa fosse a melhor da Conferência Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas.







Integrou várias vezes as equipas compostas pelos melhores jogadores da NBA, e foi campeão da Liga cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) sempre pelos Lakers. Os Lakers retiraram ambas as camisolas de Kobe da equipa: os números 8 e 24.



Em 2008, Kobe Bryant recebeu um Óscar pela curta-metragem Dear Basketball.







Este sábado, LeBron James tornou-se o terceiro melhor marcador da história da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ultrapassando Kobe Bryant, ao marcar 29 pontos na derrota dos Los Angeles Lakers frente aos Philadelphia 76ers.



O helicóptero caiu em Calabasas, de acordo com o departamento do xerife do condado de Los Angeles.