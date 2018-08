Aretha Franklin morreu esta quinta-feira aos 76 anos. A informação foi avançada pelo seu agente, citado pela Associated Press. A cantora, que se encontrava em estado grave há já vários dias, faleceu devido a um avançado cancro no pâncreas."Num dos momentos mais negros das nossas vidas, não conseguimos encontrar as palavras apropriadas para expressar a dor nos nossos corações. Perdemos a matriarca e o rochedo da nossa família", disseram os familiares da cantora norte-americana em comunicado. "O amor que ela tinha pelos seus filhos, netos, sobrinhas, sobrinhos e primos não tinha limites".

Segundo o seu agente, Gwendolyn Quinn, Aretha Franklin morreu às 9h50 desta quinta-feira em sua casa, em Detroit. "A causa da morte de Aretha foi um avançado cancro pancreático, confirmado pelo seu oncologista, o Dr. Philip Phillips", refere o comunicado.



Há vários anos que Aretha lutava contra problemas de saúde e, em 2017, cancelou concertos por "ordens médicas". Meses depois anunciou que se retirava dos palcos. Em 2010, foi diagnosticada com cancro. Todos os seus irmãos morreram com a mesma doença.



Pisou os palcos pela última vez a 2 de Novembro de 2017, para a Fundação Elton John que se dedica à luta contra a SIDA. Entre as canções que lhe valeram o título de "Rainha da Soul", encontram-se Respect e (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.