Monica Lewinsky, antiga estagiária na Casa Branca, quando Bill Clinton era presidente, abandonou uma entrevista transmitida numa televisão israelita, ao perguntarem-lhe se ela ainda esperava um pedido de desculpas do antigo presidente norte-americano, por causa do caso amoroso que teve com ele e que a levou para a ribalta. Lewinsky considerou a questão "para lá do limite" e saiu do palco.

Lewinsky, activista anti-bullying, estava a meio de uma palestra sobre os perigos das redes sociais, e, quando o tema da conversa passou para o seu caso amoroso com o antigo presidente dos EUA, Lewinsky, antes de abandonar a entrevista, disse: "Desculpe-me, mas eu não vou ser capaz de fazer isto".







O caso entre Lewinsky e Clinton na década de 90 do século passado ia acabando com o mandato presidencial de Clinton. Numa entrevista à NBC em Junho, o antigo presidente afirmou que nunca sentiu que tinha de pedir desculpas a Lewinsky, "mas já tinha dito publicamente que lamentava muito por aquilo que tinha acontecido".