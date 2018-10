Michael Bublé anuncia retirada do mundo da música

O cantor Michael Bublé anunciou este sábado que se irá retirar do mundo da música depois de a sua "percepção de vida" ter mudado com a doença oncológica que o filho venceu.

Naquela que terá sido a sua última entrevista como cantor, o canadiano confessou ao Daily Mail o fim da carreira de mais de 17 anos. "Não tenho mais estômago para isto", afirmou.

Bublé justifica a decisão com o estado de saúde do seu filho de cinco anos, Noah, diagnosticado com um cancro no fígado e em período de remissão.