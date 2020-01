O príncipe Harry Meghan Markle anunciaram esta quarta-feira, através da sua conta oficial no Instagram, que ao longo de 2020 pretendem abandonar gradualmente as atividades e compromissos públicos impostos pelo palácio de Buckingham. "Pretendemos dar um passo atrás no nosso papel de membros sénior da família real e trabalhar para sermos economicamente independentes, embora continuaremos com o nosso pleno apoio a Sua Majestade. O anúncio foi feito após seis semanas de férias, em que os duques de Sussex decidiram desaparecer do foco mediático, depois de um ano em que ambos admitiram ter enfrentado muitas dificuldades com os meios de comunicação pelo seu estilo de vida.Alguns jornais britânicos, como o The Times, garantem que Isabel II e o príncipe Carlos foram apanhados de surpresa com a decisão dos duques de Sussex. A rainha, segundo aquele diário, mostrou-se dececionada perante a deliberação do neto. Pouco depois da divulgação da notícia, a Casa Real emitiu um comunicado curto e seco: "As discussões com o duque e a duquesa de Sussex estão em fase preliminar. Entendemos o seu desejo de adotar um novo rumo, mas estes são assuntos complexos que exigirão tempo para uma solução". A decisão do filho dos príncipes Carlos e Diana e da atriz norte-americana de renunciar às obrigações reais não é inédita. Outros também já o fizeram por amor ou por coisas menores, como simplesmente ter vida privada.Foi um dos maiores escândalos do século XX. Eduardo VIII tornou-se rei após a morte do pai, o rei George V, no início de 1936. Mostrava-se impaciente com os protocolos da corte e a sua indiferença com as convenções constitucionais estabelecidas preocupava os políticos. Ao fim de 325 dias de reinado comunicou a sua renuncia em direto na BBC, causando uma crise constitucional ao propor casamento à socialite norte-americana Wallis Simpson, divorciada do primeiro marido e em vias de se divorciar do segundo. Abdicou por amor e foi sucedido pelo irmão, George VI, pai de Isabel II. Tornou-se duque de Windsor e casou-se com Wallis, a 3 de junho de 1937, em França, após o segundo divórcio dela ser oficial. A sua incrível história foi uma lenda, que deu origem a livros e a filmes.O irmão do rei Guilherme da Holanda enfrentou o governo e a mãe, a então rainha Beatriz, para casar-se com Mabel Wisse, uma mulher polémica, que terá sido espia dos serviços secretos holandeses nos anos 90, mas o que contrariou o parlamento, acima de tudo, foi o facto de de Wisse se ter relacionado com o narcotraficante Klaas Bruinsma. Casaram-se em 2004 e ele renunciou ao seu posto na linha de sucessão, mudaram-se para Londres e tiveram duas filhas.Mais tranquilo foi o motivo que levou a rainha Beatriz da Holanda a abdicar a favor do seu filho Guilherme, em 2013. Quis retirar-se para segundo plano e desfrutar da vida, depois de 33 anos ao serviço da coroa. "É tempo de colocar a responsabilidade do país nas mãos da nova geração", disse num canal de televisão. A família real holandesa tem um historial de reis que abdicam ao chegar a uma determinada idade.Sayako, a filha mais nova dos que foram imperadores do Japão até ao último mês de abril, Akihito e Michiko, renunciou aos seus títulos por amor. Foi em 2005, quando decidiu casar-se com o funcionário público Yoshiki Kuroda. No anúncio de noivado comunicou que abandonaria a casa imperial, o seu título de alteza e as suas obrigações. Depois do casamento abdicou de todos os privilégios de pertencer à família imperial.Em 2017, a neta mais velha do ex-imperador Akihito anunciou o noivado com Kei Komuro, seu companheiro da universidade, pelo que saiu da casa imperial japonesa. Mako é filha do príncipe Akishino, segundo filho de Akihito e irmão do atual imperador Naruhito, e herdeiro do Trono do Crisântemo. Segundo as regras no Japão, desde 1947, as mulheres que da família perdem o seu estatuto de realeza ao casarem-se com plebeus, o que já reduziu o número de integrantes. O casamento de Mako foi adiado para este ano, e ela perderá os direitos e deveres como princesa.