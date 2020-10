Meghan Markle revelou num podcast ter sido a "pessoa mais trolada [vítima de mensagens maldosas ou provocadoras na internet] do mundo inteiro" em 2019, de acordo com a informação que a própria recebeu. No programa, em que esteve com o marido, o princípe Harry, Meghan falou desse abuso online que sofreu e que foi "quase impossível de sobreviver".Os duques de Sussex estiveram à conversa com três estudantes do ensino secundário da Califórnia, no seu podcast, Terapia para Adolescentes, e discutiram tópicos como estigma de saúde mental, auto-preservação e abuso online.Meghan Markle lembrou que com a pandemia de Covid-19, que fechou escolas em todo o mundo, os jovens passaram muito mais tempo online. "Sim, é uma ótima maneira de ficarmos ligados, mas também é um lugar onde há muita desconexão e, sabem, posso falar sobre isso pessoalmente."A duquesa contou então que tinha sido informada que era a pessoa que mais foi vítima de ataques e comentários maldosos na internet ao longo de 2019. "Oito meses depois nem estava visível, estava de licença maternidade. Mas o que foi capaz de ser fabricado e produzido, é quase impossível de sobreviver, é tão grande, não se consegue imaginar como é, porque não importa se se tem 15 ou 25 anos, se as pessoas estão dizer coisas sobre nós que não são verdadeiras, o que isso faz à nossa saúde mental e emocional é muito prejudicial."O casal falou das estratégias que têm para manter a saúde mental. Harry revelou que faz meditação e Meghan que mantém um diário.Harry lembrou ainda que apesar das agressões diárias online e permanentes que cada um pode sofrer, tudo se resume também ao controlo. "Podemos controlar o que vemos, o que fazemos, então quer sejam notificações ou o toque de uma mensagem essas coisas têm o controlo, em vez de sermos nós a controlar."Os moderadores do podcast perguntaram ainda a Meghan como estava hoje, depois de há quase um ano ter respondido a uma pergunta semelhante que acabou por marcar o documentário que os duques gravaram na viagem à África do Sul.Meghan admitiu que estava cansada - a amamentar o filho Archie que na altura tinha quatro meses e meio - e que não pensou que a sua resposta tivesse o impacto que teve. "Um ano depois, posso dizer, que sim, estou bem", respondeu desta vez.Depois dessa viagem à África do Sul, os duques tiraram uma licença de seis semanas de férias e acabaram a anunciar que se iriam retirar das obrigações reais no início deste ano. Em março realizaram as últimas atividades oficiais enquanto membros da família real inglesa. Passaram pelo Canadá e desde há uns meses fixaram residência em Montecito, na Califórnia.