Meghan Markle, a duquesa de Sussex, entrou em trabalho de parto. A notícia foi avançada pela Sky News e confirmada pelo Palácio de Buckingham.





Tudo o que se sabe sobre o bebé de Harry e Meghan Markle A interminável espera do "baby Sussex" está a esgotar a paciência aos jornalistas britânicos, que fazem a cobertura da Casa Real. Nunca antes o nascimento de um membro dos Windsor esteve envolto em tanto mistério. O primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle estava previsto para o final de abril e no início de maio ainda não há notícias.



A gravidez foi anunciada em outubro, e esperava-se a chegada do bebé no fim de abril ou no início de maio. A duquesa entrou em trabalho de parto na 41.ª semana de gravidez, uma semana depois da data prevista. Foi vista pela última vez em público em março e manteve-se em casa no último mês, em Frogmore Cottage, acompanhada pela mãe, Doria Ragland, e pelo marido.