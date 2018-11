A artista venceu o Festival da Canção em 1894 com a música Silêncio e Tanta Gente.

A cantora, compositora e pianista Maria Guinot morreu aos 73 anos. A notícia foi avançada pela SIC Notícias. Guinot venceu o Festival da Canção em 1894 com a música Silêncio e Tanta Gente, representando Portugal na Eurovisão desse ano.



Tudo passa foi o último trabalhado editado pela artista, que começou a tocar piano durante a infância. Em 2010, sofreu três AVC que a impossibilitaram de tocar. Ao longo da carreira trabalhou com nomes como José Mário Branco, Carlos Mendes, e Manuel Freire.



Maria Guinot editou ainda dois livros.



As cerimónias fúnebres realizam-se este domingo, a partir das 16h00, na Igreja da Parede. O corpo será cremado no cemitério de Barcarena, na segunda-feira.