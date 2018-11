Maria Cerqueira Gomes vai para o lugar de Cristina Ferreira. E quem a vai substituir?

Foto para lá de carinhosa. Eu nunca deixo de a apoiar, e ela no meio de milhares nunca deixa de me chamar. Sei tao bem o que nos une. E é muito muito mais do que a televisão. De qualquer forma bendita Passagem por Lisboa. @cristina_collection @dailycristina Uma publicação partilhada por Debora Sa (@debora_f_sa) a 21 de Out, 2018 às 1:13 PDT



Maria Cerqueira Gomes foi escolhida pela TVI para entrar para o lugar anteriormente ocupado por Cristina Ferreira, a apresentar as manhãs do quarto canal ao lado de Manuel Luís Goucha. A jovem apresentava o programa Olá Maria, do Porto Canal, mas vai abandoná-lo para rumar a uma nova estação. Quem a vai substituir é Débora Sá.Cristina Ferreira começa o seu programa em Janeiro do próximo ano, na SIC. Maria Cerqueira Gomes vai para o Você na TV na mesma altura. Débora Sá vai passar a apresentar o seu programa no Porto Canal no espaço horário agora deixado vago.A nova apresentadora do canal do norte é conhecida de Cristina Ferreira e já publicou várias fotografias com a mesma na sua conta particular de Instagram, a última das quais felicitando a nova estrela da SIC pelo seu desfile no Portugal Fashion.