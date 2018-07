Marco Paulo já tinha avisado que tinha um segredo para contar e que era algo complicado e que só lá mais para o final do ano é que poderia revelar. Envolto em grande mistério , os fãs começaram rapidamente a pensar no pior. Mas nem assim o cantor romântico revelou o que se passava.Agora, a revista Mariana garante que o popular cantor romântico de 73 anos está gravemente doente e que já foi operado a um rim. Muito debilitado fisicamente, o cantor está refugiado em casa, em Sintra, e teve de cancelar a agenda de concertos A publicação diz que Marco Paulo já tinha sido operado no ano passado de urgência ao rim direito e que há dois meses voltou a ter graves problemas hepáticos que o obrigaram a nova intervenção.Já em repouso, em casa, terá sofrido uma tromboflebite, que normalmente aparece a quem está muito tempo imóvel, um coágulo que pode alojar-se nos pulmões ou na cabeça e que poderá causar mesmo a morte."O Marco assustou-se muito com o que teve", garante fonte citada pela revista Mariana. "Tem estado a descansar", acrescenta.