Lamborghini meteu actor de Guerra dos Tronos ao volante de um Huracán

Enquanto o Inverno não chega, o actor Liam Cunningham, conhecido por dar vida a Davos Seaworth em Game of Thrones, está a aproveitar o Verão! Habituado a andar de cavalo na popular série da HBO, Liam Cunningham fez-se às belas estradas da Toscânia (Itália) ao volante de um Lamborghini Huracán Performante.

Farto de viver emoções fortes nos "Sete Reinos", Liam Cunningham é um fã confesso de automóveis e de velocidade. No ano passado chegou mesmo a andar num Fórmula 1 - de dois lugares, como acompanhante - no circuito de Monza, acompanhado pelo actor Kit Harington, o famoso Jon Snow da Guerra dos Tronos.

Além de experimentar o Lamborghini Huracán Performance em estrada aberta, o actor Liam Cunningham ainda visitou a unidade de produção da Lamborghini em Sant’Agata Bolognese, onde viu os restantes dois modelos do catálogo da marca do "touro": Aventador e Urus.





A unidade que a "Lambo" emprestou a Liam Cunningham estava personalizada pelo departamento Ad Personam by Lamborghini e estava decorada com um azul claro (Blu Symi) que combina na perfeição com as paisagens daquela região italiana.

Recorde-se que o Lamborghini Huracán Performante é alimentado por um motor V10 naturalmente aspirado de 5.2 litros que debita 640 cv de potência e 600 Nm de binário. Estes números fazem com que acelere dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 8,9 segundos e que chegue aos 325 km/h de velocidade máxima.