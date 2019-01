O ator Kevin Spacey aparecerá perante um tribunal no Massachusetts, depois de ser acusado de assediar sexualmente um jovem de 18 anos. O ator planeia declarar-se inocente.

Kevin Spacey aparecerá perante um tribunal no Massachusetts, EUA, esta segunda-feira após ter sido acusado de assediar sexualmente de um jovem de 18 anos. O abuso terá acontecido depois de lhe oferecer álcool num bar em Nantucket, nos EUA, há mais de dois anos. O ator já disse em múltiplos documentos oficiais que planeia declarar-se inocente e evitou sempre comparecer em audiências anteriores a esta.

As alegações foram levantadas em Novembro de 2017 por uma ex-jornalista de Boston, Heather Unruh, que informou os repórteres locais que Spacey tinha tocado o seu filho a 7 de Julho de 2017, no restaurante e bar Club Car, onde o rapaz trabalhava como empregado de mesa.

O filho de Unruh disse à polícia que Spacey lhe ofereceu cerveja e whiskey e a certo ponto disse: "Vamos embebedar-nos". Segundo o mesmo, o ator também terá pedido ao rapaz para lhe falar acerca do seu pénis e descrito o seu próprio. Enquanto os dois estavam encostados a um piano, Spacey terá tocado no filho de Unruh, de acordo com aquilo que o mesmo terá dito aos investigadores.

Spacey é apenas um dos muitos homens no entretenimento norte-americano acusados de má conduta sexual desde o inicio do movimento #MeToo, originado pelas centenas de acusações levantadas contra Harvey Weinstein em 2017. Mais de 30 homens disseram que foram vítimas dos avanços predatórios do ator, que se enredou em polémica depois de o ator Anthony Rapp o ter acusado de o tentar seduzir em 1986. Na altura, Rapp tinha 14 anos. As alegações foram divulgadas em Outubro de 2017.

Desde então, Kevin Spacey pediu desculpa por qualquer tipo de conduta inapropriada que possa ter exibido junto de Rapp. Porém a controvérsia levou ao seu despedimento da série House of Cards e a que as suas cenas no filme Todo o Dinheiro do Mundo fossem apagadas. Spacey foi substituído por Christopher Plummer.