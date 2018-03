thrilled to cover @voguemagazine's April dreamers issue!! Vogue continues to make my dreams come true. ?? read my full cover story in the link in my bio. shot by my babies @mertalas @macpiggott Relacionado Globos de Ouro. Kendall Jenner responde a criticas sobre acne Com um tweet de Kylie Jenner o Snapchat perdeu €1,3 mil milhões na bolsa Kylie Jenner publica primeira fotografia da filha e revela o nome da bebé Uma publicação partilhada por Kendall (@kendalljenner) a 14 de Mar, 2018 às 7:35 PDT



Apesar desta discrição, Kendall disse que não pode garantir que não virá a ter uma relação com outra mulher, apesar de nunca ter acontecido até agora. "Não acho que tenha um osso bissexual ou gay no meu corpo, mas nunca sabemos! Quem sabe? Sou a favor de experimentar tudo", confessou.



À Vogue, a modelo falou ainda sobre o nascimento da sobrinha mais nova, Stormy, filha de Kylie Jenner e Travis Scott. "Não é que que seja mais emocionante que os outros nascimentos na família - é um tipo diferente de emocionante, porque ela é a minha irmã mais nova com quem eu cresci", explicou Kendall, recordando que todos os irmãos acabaram por ser mais unidos àqueles que têm uma idade mais próxima: "Todos nós crescemos aos pares: a Kourtney e a Kim cresceram juntas; o Rob e a Khloé; o Brandon e o Brody; o Burton e a Casey, e depois eu a Kylie". "Ver a minha melhor amiga a crescer e a ter um bebé? Tornou-nos ainda mais próximas", rematou.

Kendall Jenner garante que "não tem nada a esconder" e falou sobre a sua vida sentimental à Vogue dos EUA. Escolhida para ser a capa de Abril da publicação, a modelo acredita que a sua orientação sexual é alvo de rumores por não aparecer em público como os seus namorados como fazem as suas irmãs e restantes membros do clã Kardashian."Não sou como as irmãs. ‘Aqui estou eu e o meu namorado!'", referiu a jovem, relembrando que "existem sempre pessoas a quererem saber mais". "Sempre dei o meu melhor para me manter discreta em relação aos rapazes, sempre atenta", atirou.