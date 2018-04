Segundo a revista People , a escolha de cores não terá sido por acaso: quando foi mãe do filho mais velho, George, de quatro anos, Middleton vestiu o mesmo padrão (um vestido azul com bolas brancas) que Diana usava quando apresentou William ao mundo.

A duquesa de Cambridge Kate Middleton deu à luz o terceiro filho, fruto do casamento com o Príncipe William de Inglaterra. Horas depois, já o apresentava ao mundo, naquela que foi a primeira aparição pública após ter sido novamente mãe - e fê-lo vestida a pensar na princesa Diana.Middleton usou um elegante vestido vermelho com uma gola branca, tal como Diana há cerca de 34 anos, quando apresentou ao público o filho mais novo, Harry.