Admite que o "perfil público é selvagem e sexual", mas confessa que a timidez vence quando está sozinha com alguém.

Não tem problemas em tirar fotografias com pouca roupa, ou até nua, perante 50 pessoas, mas sozinha na cama com outra pessoa, a timidez vence. Quem o disse foi a socialite Kim Kardashian, uma das rainhas do Instagram, onde joga com os limites da nudez e do que é ou não possível publicar.

"Em casa sou mais conservadora, mas o meu perfil público é selvagem e sexual", admitiu a protagonista do reality show que envolve toda a família Kardashian numa entrevista à revista erótica Richardson.

A empresária confessou, inclusivamente, que se sente "envergonhada" quando fala de sexo, uma postura que se agravou com a maternidade. "Posso despir-me num set perante 50 pessoas, para fazer fotografias, mas como estou na cama apenas com outra pessoa sou tímida e insegura", disse, assumindo que estas duas posturas são "duas personalidades muito diferentes".

À mesma publicação, a mulher de Kanye West defendeu que pousar nua é uma forma de empoderamento e de voltar a ter o controlo do seu corpo. "Engordei muito durante as minhas gravidezes e não me sentia nada sexy, não me sentia cómoda com o meu corpo- nas redes sociais, chegaram a comparar-me a baleias", recordou. Em "oito meses", disse, recuperou o corpo que tinha antes de engravidar.