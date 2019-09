Julio Iglesias recusa assumir “filho ilegítimo” de mãe portuguesa

No dia 10 de Julho deste ano, o tribunal de primeira instância de Valência, em Espanha, atribuiu a paternidade de Javier Sanchez Santos, de 43 anos, filho da ex-bailarina portuguesa Maria Edite Santos, ao cantor Julio Iglesias. Agora, a defesa do artista apresentou recurso contra a sentença.

Durante o julgamento, o cantor sempre negou fazer um teste de ADN, por isso o juiz considerou que os indícios que existiam eram suficientes. Também foi provado que Iglesias e a mãe de Javier tiveram contacto na altura que esta engravidou – no verão de 1975, numa festa em Girona, Espanha.

Outros indícios foram a descrição da mãe de Javier de "traços muito específicos sobre a localização e disposição (do mobiliário) do chalet" onde o cantor estava alojado na altura e as "evidentes semelhanças físicas" entre Iglesias e Javier.

O processo começou há mais de trinta anos, quando Maria pediu pela primeira vez que o cantou reconhecesse a paternidade do filho. O tribunal de primeira instância também atribuiu a paternidade a Iglesias naquela altura, mas a decisão foi revogada em recurso devido a um erro processual. No ano de nascimento de Javier o cantor era casado com a modelo Isabel Preysler.