O ano de 2019 foi de consagração para o ator veterano Joaquin Phoenix, devido ao seu papel em Joker, o filme sobre a origem do némesis de Batman. O artista de 45 anos conseguiu um Óscar pelo seu desempenho deste palhaço. Mas mesmo assim as bem-aventuranças não acabaram para Phoenix, já que o ator vai ter o primeiro filho com a atriz Rooney Mara.Segundo o site Page Six, Mara, de 35 anos, pode estar já no sexto mês de gravidez e o filho do casal pode nascer já em agosto.

O casal conheceu-se em 2013, quando Mara desempenhou o papel de ex-mulher da personagem de Phoenix. Mas o relacionamento dos dois só foi tornado público em 2017, no Festival de Cannes, em França. Mara foi galardoada com o prémio de Melhor Atriz do Festival de Cannes, em 2015, pelo papel no filme Carol.

Esta vontade de manter a relação privada tem feito correr muita tinta na imprensa norte-americana, já que são um dos casais mais reservados de Hollywood, posando poucas vezes em público e optando por não dar detalhes sobre a sua vida privada.Num raro momento de abertura, Phoenix confessou à Vanity Fair que, no início, pensava que Mara o detestava até perceber que era só tímida. Os fotógrafos só captaram a primeira imagem deles juntos, a entrar num spa para fazer um retiro no início de 2017.Phoenix e Rooney Mara estão a cumprir uma quarentena em Los Angeles, nos EUA, devido ao novo coronavírus.