Jogador da NBA espancou homem que lhe partiu vidro do carro

O antigo base dos New York Knicks e campeão da NBA pelos Cleveland Cavaliers JR Smith, agora sem clube, foi gravado a espancar um homem, alegadamente por este lhe ter partido a janela do carro, à margem de um protesto pela morte de George Floyd . As imagens foram divulgadas pela TMZ e o jogador já veio a público dar a sua versão dos factos."Um desses rapazes filhos da p... brancos não sabia onde ia e partiu-me o vidro da carrinha. Ele não sabia de quem era o carro e levou uma sova. Persegui-o e bati-lhe. Isto não é crime de ódio. Não tenho qualquer problema com ninguém que não tenha nenhum problema comigo. É um problema com o sistema", disse.