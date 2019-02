Antigo presidente dos EUA foi filmado a beijar Rosalynn na partida entre os Atlanta Hawks e os New York Knicks.

O antigo presidente dos EUA Jimmy Carter tornou-se a sensação da partida do campeonato norte-americano de basquetebol (NBA) ao ser apanhado na famosa "kiss cam". "Presidente Carter e Rosalynn, podemos ter um beijo?", perguntou o speaker da partida, remetendo para a famosa câmara que filmas casais que estão a assistir às partidas a beijarem-se.

A câmara apanhou, então, o beijo entre o casal casado há mais de 70 anos. "Vamos tornar-nos viral com este [beijo]", brincou o speaker para gáudio do público presente no pavilhão.











Em 2016, Carter (94 anos) confessou, em entrevista a Oprah Winfrey, o que considera ser o segredo do seu casamento com Rosalynn (91 anos) – o casal está junto desde 1946. "Rosalynn tem as suas próprias ideias, ambições, objetivos, que, de certa mameira, são diferentes dos meus", explicou, rematando: "Eu deixo-a fazer as coisas dela, ela deixa-me fazer as minhas. E tentamos resolver as nossas inevitáveis e frequentes diferenças antes de nos deitarmos à noite."