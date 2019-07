O ator e cantor Jaden Smith fez 21 anos esta segunda-feira e aproveitou o aniversário para distribuir comida vegan a sem-abrigos no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Pouco depois da divulgação do seu novo álbum Erys, divulgado a 5 de julho, o rapper, filho do ator Will Smith, decidiu celebrar da maneira mais solidária possível, com a inauguração de um restaurante, o I Love You, no qual é distrbuída comida vegan a pessoas desfavorecidas através de uma carrinha.