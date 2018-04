St Mary's em Paddington, no centro de Londres, o mesmo hospital onde nasceram os príncipes George, de quatro anos, e Charlotte, de dois.





Os bebés reais do Reino Unido ao longo dos anos Em 1950, Isabel II e Filipe, o Duque de Edimburgo, deram as boas-vindas à Princesa Ana. Na foto estão representados os pais, a pequena Ana e o irmão, Carlos. © SÁBADO Em 1984, a Princesa de Gales deu à luz o Príncipe Harry (à esquerda), em Londres.









Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

As primeiras imagens de William após o nascimento do terceiro filho O duque de Cambridge abandonou, momentaneamente, o hospital onde Kate deu à luz. O príncipe William assistiu ao nascimento do filho, que é o quinto na linha de sucessão ao trono.

A duquesa de Cambridge Kate Middleton já deu à luz o terceiro filho, fruto do casamento com o Príncipe William de Inglaterra. É um menino e tanto a mãe como o bebé encontram-se bem de saúde. O bebé é o quinto na linha de sucessão ao trono.Kate deu entrada no HospitalDe acordo com a casa real britânica, era esperado que o bebé nascesse no mês de abril. A duquesa vai ser acompanhada pela mesma equipa médica que a ajudou no nascimento dos primeiros dois filhos.Os fãs da família real já fazem espera no exterior do hospital, ansiosos pelo o momento em que o bebé irá nascer e prontos para saudar o futuro sucessor na linhagem do trono inglês.O Palácio de Kesington confirmou a novidade através das redes sociais. "Sua alteza real, a Duquesa de Cambrige, foi internada no Hospital de St. Mary, em Paddington, Londres, ao início da manhã, em trabalho de parto", pode ler-se no Twitter.O Príncipe William tornar-se-á no primeiro futuro rei de Inglaterra dos últimos 120 anos a ter três descendentes diretos.