Meghan Markle não foi só uma lufada de ar fresco no palácio de Buckingham, a norte-americana também fez subir a popularidade do príncipe Harry. Numa sondagem feita pela YouGov, o filho mais novo de Carlos e Diana ocupa o primeiro lugar do ranking como o mais querido entre os membros da Casa Real britânica. Harry está acima da Rainha Isabel II (74%) e do seu irmão William (73%), que estão no segundo e no terceiro lugares respectivamente.

77% dos britânicos têm uma opinião positiva de Harry e descrevem-no como "admirável, simpático, cómico, divertido e genuíno". Grande parte da sua popularidade deve-se à sua mulher, Meghan, com quem se casou no passado dia 19 de Maio, em Windsor, que está grávida e ocupa a sexta posição na lista. Em quarto fica a duquesa de Cambridge, mulher de William, com 64%, e em quinto, o duque de Edimburgo, marido da Rainha.

Em sétimo lugar surge o príncipe Carlos, herdeiro do trono, seguido da irmã, a princesa Ana e da sobrinha Zara Phillips. Camilla, duquesa da Cornualha, fica na 10.ª posição.