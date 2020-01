Gwyneth Paltrow lança velas com o cheiro da sua vagina

Velas perfumadas com o cheiro da sua própria vagina são o último lançamento de Gwyneth Paltrow e já se tornaram virais. A Goop, marca de estilo de vida e bem-estar da atriz norte-americana, de 47 anos, é conhecida pelos seus produtos fora do normal. Vende desde repelente para 'banir vampiros psíquicos' aos Jade Eggs, que ela aconselha a inserir na vagina para equilibrar as hormonas, regular ciclos menstruais ou aumentar o controlo da bexiga.

A vela, que tem escrito no rótulo "This Smells Like My Vagina", que Gwyneth descreve como tendo "um perfume engraçado lindo, sexy e maravilhosamente inesperado", que está à venda no site por 58 libras (€67,66), esgotou nas primeiras horas. Segundo o site da marca, o inusitado nome surgiu por brincadeira: quando Paltrow e Little estavam a concluir o produto, ela disse: "Uhhh... isso tem o cheiro de uma vagina".