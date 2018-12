Jornal americano confundiu "roles" com "holes" e o resultado não podia ser mais catastrófico.

"Julia Roberts descobre que a vida e os seus papéis ficam melhor com a idade". Era este o título pretendido pelo jornal americano The Post-Journal, da cidade de Jamestown, no estado de Nova Iorque, sobre o regresso da actriz na série Homecoming, da Amazon.



Mas o que saiu na versão impressa foi uma coisa bem diferente. Uma terrível gralha trocou o 'r' de 'roles' (papéis) pelo 'h' de Holes e a coisa passou a ser: "Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age". Que traduzido à letra quer dizer algo como "Julia Roberts descobre que a vida e os seus buracos ficam melhor com a idade".



O jornal apressou-se a corrigir o erro e pediu desculpa à visada, mas o mal já estava feito. O título saltou para a Internet e começou um longo desfile de piadas à infeliz frase sobre a vitalidade das cavidades da actriz. Que está bem e recomenda-se, já agora...