O jornal australiano Sydney Daily Telegraph alega que o actor Geoffrey Rush agiu como um "pervertido e predador sexual" em relação a uma actriz. O actor está a meio de um processo contra este jornal pelos artigos que o difamam.

Jonathan Moran, repórter do Sydney Daily Telegraph, alegou em tribunal que Rush simulou "apalpar e acariciar" os seios de uma colega durante os ensaios para a peça de teatro Rei Lear. As alegações são de 2015, e Rush processou o editor do jornal e o jornalista Moran pelas notícias que o acusam de comportamentos inapropriados para com a actriz Eryn Jean Norvill.

Os documentos entregues ao tribunal enumeram vários incidentes nos quais os advogados do jornal consideram que Rush se comportou como um "pervertido e demonstrou condutas sexualmente predatórias", citado no The Guardian.

No ensaio para uma cena da peça em que Rush estava sobre Norvill, que se encontrava de olhos fechados, o actor aproveitou para simular que "lhe acariciava o torso e lhe apalpava os seios". A actriz fazia de Cordelia, filha de Rei Lear, e Rush deveria ter mostrado a sua dor pela morte da personagem. Em vez disso, os documentos dizem que Rush tentou "ridicularizar" Norvill e "se comportou como só um pervertido se comportaria". O actor também chegou a enviar uma mensagem à colega em que dizia que "pensava nela de uma forma socialmente inapropriada."

O julgamento será em Outubro, mas os advogados do actor dizem que as alegações são pouco precisas e vão tentar adiar o julgamento por sete semanas, devido ao trauma que Rush está a sofrer face a este caso.