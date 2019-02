Papa e imã egípcio assinaram um documento onde se comprometeram a lutar contra os extremismos, mas foi o momento do cumprimento que se tornou notícia.

A viagem do Papa Francisco a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, ficou marcada pela participação do líder da Igreja Católica numa conferência sobre o diálogo inter-religioso, uma iniciativa patrocinada pelo Conselho de Anciãos Muçulmanos.



"Em nome do Deus Criador (…) deve-se condenar sem hesitação qualquer forma de violência, porque é uma grave profanação utilizar o nome de Deus para justificar o ódio e a violência contra um irmão", afirmou o pontífice, acrescentando: "Não há violência que possa ser religiosamente justificada".



Francisco, que se tornou no primeiro líder da Igreja Católica a pisar o solo da península arábica, berço do Islão, ainda assinou juntamente com o imã egípcio Ahmed al-Tayeb um documento onde ambos se comprometeram a lutar contra os extremismos, mas foi o momento do cumprimento que se tornou notícia.



Os dois líderes religiosos cumprimentaram-se com um beijo na cara, mas uma fotografia tirada no referido momento sugere um beijo na boca, tornando a imagem viral e alvo de vários comentários e brincadeiras.



"O Papa pode beijar homens, mas outros homens não o podem fazer?", "Agora, beijem-se", "Arranjem um quarto, amigos" foram algumas das mensagens deixadas sobre o tema na rede social Twitter.



Ahmed al-Tayeb já se viu envolvido numa polémica semelhante, em 2011. Na altura, foi um dos líderes mundiais utilizados numa campanha publicitária da Benetton. A marca italiana colocou opositores a trocarem um beijo e o imã escolhido aparecia na imagem com o Papa da altura, Bento XVI.