Jasmine Lennard adiantou que tem "algumas mensagens e gravações" que podem comprometer o português e disponibilizou a sua ajuda a Kathryn Mayorga no caso da alegada violação de Ronaldo à norte-americana.

Uma ex-namorada de Cristiano Ronaldo referiu o internacional português como um "mentiroso" e um "psicopata". Jasmine Lennard utilizou a rede social Twitter para disponibilizar a sua ajuda a Kathryn Mayorga no caso de alegada violação de Ronaldo à norte-americana.

Numa série de tweets partilhados esta terça-feira, Lennard começa por adiantar que tem "algumas informações" que acredita que serão benéficas ao caso de Mayorga. Lennard, conhecida no Reino Unido por ter participado no programa Big Brother, terá mantido um relacionamento com Cristiano Ronaldo há mais de uma década.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de janeiro de 2019

"Ele disse-me que se eu namorasse com mais alguém ou se saísse de casa que me raptava, transformava o meu corpo em pedaços e atirava-o a um rio. Tenho provas de tudo o que estou a dizer. Ele é um psicopata", revelou a ex-concorrente Big Brother no Reino Unido.

A modelo britânica de 33 anos tornou o seu relacionamento com Ronaldo conhecido em 2010, divulgando pormenores de um suposto relacionamento depois de ter conhecido o português dois anos antes, num bar de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Nessa intervenção, Lennard descreveu Ronaldo como "um menino da mamã, metrossexual e multimilionário" que só queria "passar bons momentos com mulheres famosas".

Jasmine Lennard adianta ainda que ela e o avançado da Juventus têm comunicado frequentemente durante o último ano e que possui "mensagens e gravações" que provam como Ronaldo traiu a atual companheira, Georgina Rodriguez. "Toda a gente tem o seu dia de julgamento e o seu está a chegar", termina a britânica.