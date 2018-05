Promete ser um dos detalhes mais curiosos do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle no próximo dia 19 de Maio. Entre os convidados vão estar a ex-namorada do duque de Sussex Chelsy Davy e o seu companheiro, James Marshall, que é amigo da noiva.

A história de amor foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail, que publicou imagens da empresária e do produtor de cinema a namorar na zona do Soho, em Londres – aliás, muito próximo do local onde Harry e Meghan se conheceram.

Harry e Chelsy (32 anos) foram namorados durante sete anos e chegou a colocar-se a possibilidade do casal subir ao altar. Porém, segundo a imprensa internacional, a relação entre a jovem nascida no Zimbabué e o príncipe terminou devido à pressão da empresária africana para que o casamento avançasse. Davy tornou-se milionária e empresária de sucesso ao criar uma marca de jóias que extrai da própria mina na Zâmbia.

Já James Marshall (44 anos), nascido em Windsor, foi casado três anos com a escritora Elettra Wiedemann, amiga de Meghan Markle. Segundo o mesmo jornal, apesar do casamento ter terminado, Marshall manteve-se amigo da futura mulher de Harry.

Ao Daily Mail, fontes próximas revelaram que o casal está convidado para o casamento. "Apesar de a relação ter acabado, Harry e Chelsy continuam a ser bons amigos", explicaram.

O príncipe Harry, sexto na linha de sucessão à coroa britânica, e a actriz norte-americana de 36 anos, que ficou conhecida por participar na série televisiva Suits, comprometeram-se oficialmente a 27 de Novembro, após comunicarem a decisão à rainha Isabel II.

Este será o segundo casamento de Megan Markle, que foi casada entre 2011 e 2013 com o produtor de cinema Trevor Engleson.

Após o casamento, a norte-americana adoptará o título de Sua Alteza Real e é esperado que a rainha conceda ao neto um título de nobreza, que será partilhado com a sua futura esposa.