Rei emérito Juan Carlos anunciou a Felipe VI que vai abandonar Espanha

O rei de Espanha Felipe VI aceitou o exílio do pai, Juan Carlos, que o antecedeu durante quatro décadas. A informação é avançada pelos jornais El Mundo e El País.A decisão tornou-se pública depois de Felipe VI ter terminado uma visita por Espanha. Segundo o El Mundo, foi feita de forma a que parecesse ser uma escolha de Juan Carlos.De acordo com o El País, Juan Carlos I comunicou ao filho que decidiu abandonar Espanha e deixar de viver na Zarzuela. A decisão do rei emérito surge depois das investigações ao seu envolvimento em paraísos fiscais, e suspeitas de fraude fiscal.Em junho, o Supremo Tribunal de Espanha abriu uma investigação ao envolvimento de Juan Carlos num contrato de uma linha ferroviária de alta velocidade na Arábia Saudita, pelo que se suspeita ter recebido dinheiro.A 15 de março, Felipe VI já tinha renunciado à herança do pai.