Empregada revela segredos da festa de casamento de Sergio Ramos

Sergio Ramos e Pilar Rubio casaram-se no passado sábado, na catedral de Sevilha, perante 500 convidados. O mediático casamento continua a ser um dos temas mais comentados em Espanha e agora pelos piores motivos. Apesar das extremas medidas de segurança era quase impossível não saírem cá para fora detalhes que não era suposto conhecer-se.

Na última quarta-feira, um dos trabalhadores da quinta do jogador do Real Madrid, La Alegría SR4, onde se realizou a festa, contou no programa de TV, Salvame, na Telecinco, que os funcionários foram maltratados e que tiveram de assinar um contrato de confidencialidade. Sob anonimato, a mulher queixou-se de que lhe pagaram 10 euros à hora, que não foi esse o valor que ficou combinado inicialmente, e que as pessoas que supervisionaram as tarefas a "trataram como um cão". Além disso, não podiam falar nem rir e que só às 3 horas da manhã é que os deixaram comer alguma coisa, que não foi mais do que "os restos dos convidados".