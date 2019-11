Ed Sheeran é ou não parente de mafioso interpretado por Robert De Niro?

Frank Sheeran, o mafioso dos anos 70 que é interpretado no novo filme de Martin Scorsese por Robert de Niro, é da família do cantor Ed Sheeran. Segundo o The Sun, terá sido o músico de 28 a assumir o parentesco com o assassino retratado n'O Irlandês.





"Eles são parentes. Foi o que o Ed disse", afirmou o ator Stephen Graham.De acordo com o Mail Online, Frank Sheeran não é tio do cantor britânico - como foi avançado por vários meios de comunicação locais - mas pode ser um primo afastado.





O filme chegará à Netflix a 27 de novembro.