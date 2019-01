Aos 97 anos, Filipe de Edimburgo surpreendeu tudo e todos ao tornar-se na primeira pessoa a cultivar trufas negras no Reino Unido. Quando em 2010, o marido da Rainha Isabel II consultou uns especialistas italianos sobre o seu plano de agricultura no condado de Norfolk, estes avisaram-no de que a primeira colheita de trufas nunca seria antes de 2021, quando ele fará 100 anos. Desde a década de 60, em que fez uma viagem a Itália com o tio lord Mountbatten, que o príncipe tem esta ideia fixa. Os passeios com a Rainha e os seus cães em busca de trufas já eram motivo de piadas familiares.

Em 2006, experimentou plantar 300 daqueles tubérculos na propriedade de Sandringham, já que o tipo de solo alcalino é o ideal para esta espécie de cultura. Durante os quase dois anos em que está jubilado e deixou de ter agenda como representante da Casa Real, Filipe tem-se dedicado às suas trufas negras e, segundo o The Times, 12 anos depois, o seu ambicioso projeto deu agora os primeiros frutos. Trata-se de um tipo de trufa que se vende a cerca de 1.100 euros o quilo.

Embora ainda não tenham começado a vender as trufas, como fazem com outros produtos das suas propriedades, a ideia é que esta plantação financie os gastos de Sandringham. Há dias, o The Times noticiou que as bolachas e os produtos ecológicos que o príncipe Carlos vende com o rótulo Duchy Originals deu, em 2018, mais de 3 milhões de libras à sua fundação de beneficência.