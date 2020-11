Dolly Parton financiou vacina da Moderna em nome de amigo

View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

A cantora Dolly Parton faz parte da lista de financiadores da investigação para a vacina da Moderna e que agora o laboratório anunciou ter 94,5% de eficácia contra o novo coronavírus. A estrela norte-americana de 74 anos descobriu que fazia parte desta lista quando o estudo da eficácia foi publicado e esta foi contactada para falar sobre o assunto.Dolly Parton fez uma doação de um milhão de dólares (cerca de 842 mil euros) em nome do médico Naji Abumrad. Os dois tornaram-se amigos em 2013 quando a vocalista do êxito Jolene teve um acidente de carro. Apesar dos ferimentos terem pouca gravidade, as nódoas negras e o facto de estar dorida levaram-na a procurar conselho médico no Centro Médico da Universidade de Vanderbilt. Lá conheceu o professor de cirurgia e médico Abumrad e aí começou uma amizade que dura até hoje.No início do ano, Parton perguntou ao amigo tudo o que ele sabia do novo coronavírus, que causa a covid-19. Este contou-lhe de uma investigação muito promissora que estava a ser levada a cabo por uma equipa da Vanderbilt. Em abril, a cantora fez a doação em nome do amigo e apelou no seu Instagram para que quem pudesse, fizesse o mesmo.Agora, sete meses depois descobriu o seu nome na lista de agradecimentos aos financiadores da vacina da Moderna. "Estou contente de que algo que eu possa fazer, ajude alguém. Quando doei o dinheiro para o fundo covid, queria que tivesse bom resultado. Vamos desejar que encontremos uma cura rapidamente", disse ao programa "Today" da NBC.A covid-19 já matou mais de 250 mil pessoas nos EUA e infetou mais de 11,3 milhões. A vacina da Moderna é uma das mais avançadas para chegar ao grande público. A par da concorrente Pfizer que também diz ter uma vacina com poucos riscos associados e uma eficácia acima dos 95%.