Filho de Bárbara Guimarães e Carrilho nega em direto que pai lhe tenha batido

Político foi confrontado com imagens que mostram violência nas entregas dos filhos a Bárbara, após a separação. Dinis Maria tomou o seu partido, na TVI.

A TVI divulgou na noite desta quinta-feira imagens de Manuel Maria Carrilho com os filho ao colo a proferir ameaças e ofensas a Bárbara Guimarães à porta da casa da apresentadora, num clima de violência.



A estação de Queluz fez ainda referência a um episódio recente, em que o filho mais velho do casal, Dinis Maria, terá sido esbofeteado pelo pai, tendo feito queixa às autoridades.



Após a reportagem, Manuel Maria Carrilho telefonou para o programa em que vários especialistas comentavam as imagens. Ao ser confrontado com a reportagem e com a notícia de que terá batido em Dinis Maria, o político recusou-se a comentar tendo passado o telefone ao filho de 15 anos.



Em direto para a TVI, Dinis Maria negou que o pai lhe tivesse batido: "Eu não sou vitima nenhuma. Fiz queixa contra a minha mãe inúmeras vezes e o tribunal nunca fez nada. A mãe batia-me. As acusações que estão a fazer ao meu pai não fazem sentido".



O jovem foi confrontado com o auto de notícia da PSP, que comprovam ter apresentado queixa contra o pai, mas remeteu-se ao silêncio.