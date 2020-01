Na segunda-feira, 13, a residência de inverno da rainha de Inglaterra, em Norfolk, transformou-se em "gabinete de crise" com o objetivo de encontrar uma solução para a renúncia dos duques de Sussex em continuarem a ser membros sénior da Casa Real e deixarem de depender dos dinheiros públicos.

Isabel II chamou os príncipes Carlos, William e Harry para uma reunião em Sandringham, e não em Buckingham, precisamente para dar um toque mais familiar ao encontro, que decorreu na biblioteca grande, um lugar estratégico da casa de campo pela privacidade que oferece. Também assistiram pessoas de confiança da rainha e os assessores dos príncipes. Todo o pessoal de serviço do castelo foi para a ala oposta para garantir que o que foi falado na biblioteca não sairia dali.

O ausente, o comunicado e o chá

O príncipe Harry – que sempre foi considerado o neto favorito da rainha, pelo menos até ao seu casamento com Meghan, em maio de 2018 – chegou duas horas antes, almoçou e conversou com a avó, num ambiente relaxado e familiar, apesar de ele e a mulher serem os causadores de uma das crises mais graves do reinado de Isabel II. William chegou uns minutos antes das duas da tarde, hora marcada para a reunião, em que Meghan Markle, ao contrário das notícias divulgadas, não participou através de videoconferência, a partir do Canadá, por questões de confidencialidade. O maior ausente foi o príncipe Felipe de Edimburgo, de 98 anos, que havia estado hospitalizado dias antes, e que saiu de Sandringham horas antes do encontro.

Minutos depois do final da reunião, que durou uma hora e meia e que terminou antes do previsto, Carlos, William e Harry saíram em carros separados. Entretanto, a rainha emitiu o "comunicado mais atípico e pessoal" dos seus mais de 65 anos de reinado, segundo os especialistas em realeza, em que anunciava o apoio à decisão dos duques de Sussex. A seguir, Isabel II desfrutou do seu chá, um hábito de que não abdica. Mesmo não havendo detalhes da conversa, lê-se no comunicado que foi "muito construtiva".